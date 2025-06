O Grupo Coral do Estreito promove, no próximo dia 10 de junho, pelas 17:30, nos jardins do Ilhéu, um concerto comemorativo do seu 36.º aniversário, numa celebração que alia a música coral à partilha cultural e à promoção da identidade artística do concelho de Câmara de Lobos.

O espetáculo integra o programa de abertura do Festival GIRATÓRIO, iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com acesso livre ao público.

Sob a direção artística de Maria Ferreira, o concerto contará com a participação especial dos grupos convidados «Seis p’o Meia Dúzia» e «Orquestra de Bandolins ConCordas», reforçando o caráter colaborativo e diversificado do evento.

Mais do que um momento de celebração, esta iniciativa sublinha a importância da música coral enquanto expressão artística coletiva, promotora de valores como o empenho, a sensibilidade e o sentido de comunidade. Simultaneamente, constitui uma oportunidade de fruição cultural acessível a todos, valorizando o papel das associações locais na dinamização da vida cultural do município.

O reportório do concerto reúne um conjunto de músicas que vêm sendo trabalhadas pelo Grupo Coral do Estreito ao longo dos últimos anos, compreendendo sonoridades conhecidas da música portuguesa e internacional, com arranjo a quatro vozes para coro.

O Grupo Coral do Estreito convida toda a população a associar-se a este momento de celebração e de partilha musical, num ambiente único e inspirador, como é o jardim do Ilhéu de Câmara de Lobos.