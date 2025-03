Bom dia!

A nova estrutura governamental vai ter mais uma Secretaria Regional para as áreas económicas, da responsabilidade do líder do CDS. Mais de metade dos secretários podem ser substituídos. Jaime Filipe Ramos apontado para as Finanças e Rubina Leal para a presidência da Assembleia. Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues já fecharam o acordo para quatro anos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Saúde. Enfermeiros reclamam dívidas com quatro anos. Profissionais esperam pagamento de remunerações por trabalho complementar.

Saiba ainda que Feira do Livro oferece 10 espetáculos ao ar livre e que Feriado da Autonomia junta Elisa, Vânia e NAPA.

Pornografia de menores chega a tribunal é outro assunto de relevo nesta edição que destaca a fiscalização. Polícia apanhou 99 em excesso de velocidade.

Não perca ainda um Trocar por Miúdos, onde a PSP alerta para emojis com mensagens ocultas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!