Governo valoriza pastorícia tradicional e sustentável

Mais de 600 ovelhas são tosqueadas esta semana no Chão dos Terreiros, no Perímetro Florestal das Serras do Poiso.

A informação é da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, entidade que vê nestes eventos de tosquias ao ar livre uma forma de “reforçar a importância da pastorícia tradicional e sustentável”, conforme nota enviada pelo gabinete de Eduardo Jesus.

O próprio secretário visitou hoje a ação promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza em parceria com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso.

Citado na mesma nota informativa, Eduardo Jesus considera que “estas ações mostram que é possível compatibilizar práticas tradicionais com a preservação dos ecossistemas” e sublinha que “manter quase mil ovinos nas serras, de forma ordenada e com apoio técnico, é um sinal claro de equilíbrio entre o uso humano e a conservação da natureza”.

A gestão do pastoreio no território serrano é assegurada pelo IFCN que “também assegura apoio logístico e técnico, incluindo fornecimento de feno, suplementos alimentares, cuidados higiossanitários e manutenção dos ovins — com destaque para os da Ribeira dos Boieiros, Chão das Aboboreiras e Chão das Feiteiras. Este último encontra-se em fase de recuperação, com financiamento do PRODERAM.”

Segundo o mesmo comunicado, Manuel Filipe, presidente do Instituto, enfatizou que o sucesso do modelo reside “na estreita articulação entre criadores e técnicos, o que permite garantir o uso sustentável das pastagens, protegendo o solo e evitando a erosão”.