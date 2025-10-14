Governo Regional atribui 28 medalhas de Mérito Turístico

Decorre amanhã, a partir das 11h00, a cerimónia de entrega de medalhas de Mérito Turístico.
O momento terá lugar no Convento de Santa Clara, no Funchal, e contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.
Serão 28 as personalidades e entidades distinguidas em 2025 pelos “relevantes serviços para o turismo da Madeira”.
Confira a lista de distinguidos:
– António Augusto Rodrigues Barbosa
– Emanuel Severino Ferreira de Nóbrega
– Fernando Dinis de Abreu
– Isabel Nóbrega Freitas da Eira
– Joel Hilário Gomes Martins
– José Alberto Dias Cardoso (a título póstumo)
– José Manuel Perestrelo Vieira
– Luís António Ferreira de Vasconcelos e Freitas
– Mário Gonçalves Abreu
– Luís Gonçalo Silva
– Restaurante ‘Londres’
– Restaurante ‘Os Combatentes’
– Teresa de Freitas Brazão
– António Gomes de Freitas
– Aurélia Maria da Silva Gomes
– Emanuel Nélio Freitas Sousa
– Euromar – Nóbrega e Silva
– Francisco António Galhanas
– Hernâni Gonçalves Campanário
– João Vicente Gouveia Vieira
– José Isamberto Gomes da Silva
– Liliana Pinto Dionísio
– Luís de Jesus
– Manuel Vasconcelos Melim Ferreira
– Raul Duarte Figueiros Lourenço Gonçalves
– Victor Figueira da Costa
– José Alberto Jesus Jardim
– Sidónio Sérgio Teixeira de Freitas
