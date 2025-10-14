MADEIRA Meteorologia
Governo Regional atribui 28 medalhas de Mérito Turístico

    28 distinguidos em 2025 por “relevantes serviços para o turismo da Madeira”. Joana Sousa / Joana Sousa
14 Outubro 2025
15:30
Decorre amanhã, a partir das 11h00, a cerimónia de entrega de medalhas de Mérito Turístico.

O momento terá lugar no Convento de Santa Clara, no Funchal, e contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Serão 28 as personalidades e entidades distinguidas em 2025 pelos “relevantes serviços para o turismo da Madeira”.

Confira a lista de distinguidos:

– António Augusto Rodrigues Barbosa

– Emanuel Severino Ferreira de Nóbrega

– Fernando Dinis de Abreu

– Isabel Nóbrega Freitas da Eira

– Joel Hilário Gomes Martins

– José Alberto Dias Cardoso (a título póstumo)

– José Manuel Perestrelo Vieira

– Luís António Ferreira de Vasconcelos e Freitas

– Mário Gonçalves Abreu

– Luís Gonçalo Silva

– Restaurante ‘Londres’

– Restaurante ‘Os Combatentes’

– Teresa de Freitas Brazão

– António Gomes de Freitas

– Aurélia Maria da Silva Gomes

– Emanuel Nélio Freitas Sousa

– Euromar – Nóbrega e Silva

– Francisco António Galhanas

– Hernâni Gonçalves Campanário

– João Vicente Gouveia Vieira

– José Isamberto Gomes da Silva

– Liliana Pinto Dionísio

– Luís de Jesus

– Manuel Vasconcelos Melim Ferreira

– Raul Duarte Figueiros Lourenço Gonçalves

– Victor Figueira da Costa

– José Alberto Jesus Jardim

– Sidónio Sérgio Teixeira de Freitas

Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

