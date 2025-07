O Governo Regional da Madeira aprovou esta quinta-feira a celebração de três contratos-programa: com a Associação dos Agricultores das Fajãs do Cabo Girão (€25.000), para apoiar o seu funcionamento; com a Casa do Povo de São Roque do Faial (€6.350), pelo Festival da Truta/Rota da Sidra; e com a Casa do Povo da Camacha (€16.750), pelo festival Art’Camacha.

Foram também aprovados dois decretos regulamentares regionais: um que estabelece a nova orgânica da Secretaria Regional das Finanças e outro que define as regras de execução do Orçamento da Região para 2025.

O executivo decidiu ainda alterar os valores de aquisição de duas parcelas de terreno na Camacha, destinadas à obra de regularização e canalização do Ribeiro de Pedro Lourenço, fixando os montantes em €6.435 e €9.230, respetivamente.

Por fim, o Governo louvou publicamente o atleta Francisco Gouveia e o técnico Jorge Fernandes, do Sporting Club Santacruzense, pelas conquistas europeias ao serviço da Seleção Nacional na modalidade de boccia.