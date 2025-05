A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura irá apresentar, na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, pelas 12h00, no auditório do Museu Frederico de Freitas, no Funchal, a campanha de prevenção de incêndios florestais para o verão de 2025.

A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, que irão apresentar os principais eixos da campanha, as medidas de sensibilização dirigidas à população e o reforço das ações de vigilância e prevenção no território regional.

“Uma floresta segura depende do esforço de todos – das entidades públicas, das comunidades locais e de cada cidadão. A participação ativa e consciente de todos é essencial para prevenir ignições, reduzir riscos e preservar o nosso património natural e ambiental”, sublinha a Secretaria, em comunicado.