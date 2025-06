No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta terça-feira, coube a Paulo Cafôfo a abertura das hostilidades, com uma declaração política que versou a atuação do Governo Regional.

O líder parlamentar do PS lembrou que o Executivo madeirense “apresentou ontem um Orçamento Regional e um Plano de Investimentos ainda para 2025, que no fundo é um orçamento retificativo, que durará meio ano, em tudo idêntico ao de dezembro do ano passado”, que foi reprovado e fez cair o governo.

Ora, desde então, “em gestão, governou em duodécimos com base no 2024”, com Cafôfo a falar de uma “narrativa de que tudo iria parar, desde as obras públicas a subsídios sociais. Incutiu medo nas pessoas, mas afinal nada nada parou...”

Nas contas de Cafôfo, de acordo com o “último boletim oficial, de maio de 2025, aumentou a despesa pública em 27,3 milhões de euros”, face ao mesmo período de 2024.

Diz inda que “a despesa é excedentária em 134,7 milhões de euros, mais 2%”, relativamente ao mesmo período”.

Quanto à proposta de Orçamento para 2025, “trata-se de um conjunto de promessas vagas”, ou ainda “não há qualquer articulação com as autarquias”, foram críticas deixadas.