Gonçalo Leite Velho, coordenador dos estados gerais do Partido Socialista afirmou, hoje, aos jornalistas, que o objetivo da iniciativa é o de pensar, ouvir a sociedade civil, para depois, implementar um programa político para a Região.

Este responsável que falava momentos antes de ter início o evento de hoje ligado à Economia e que decorre numa unidade hoteleira do Funchal, durante toda a manhã, destacou a notícia que dá conta de um excedente orçamental recorde, que “supera tudo o que conhecemos”.

Recordando notícias avançadas a nível nacional que dizem que o Estado assinalou um excedente de 354,1 milhões de euros no último ano, o coordenador dos estados gerais do PS-Madeira, que voltam a repetir-se a 15 de fevereiro sob o tema ‘Social’, Gonçalo Leite Velho adiantou que “se já tivemos problemas, no país, de excedentes orçamentais que já criaram constrangimentos, na Madeira, essa situação é ainda mais acutilante”.

Gonçalo Leite Velho afirma mesmo ser estranho que se apresente um excedente orçamental de quase 10 por cento para uma despesa orçamental que anda à volta de quase 500 milhões de euros”.

“Temos situação de grave desigualdade social, de pobreza, de falta de medicamentos. Isto é estranho. Importa termos um programa para a Região que saiba distribuir a riqueza”, defendeu.

Refira-se que este primeiro debate, que contará com a participação de diversos especialistas e representantes da sociedade civil, será o palco para a discussão de políticas e medidas para impulsionar o crescimento económico sustentável, fomentar a criação de emprego qualificado com melhores salários e fortalecer o tecido empresarial da Região.

Os trabalhos deveriam ter começado às 10h30 e o fim destes estados gerais está agendado para as 13 horas.