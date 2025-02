‘Viver com Alzheimer: partilha de saberes’ é como se intitula a conferência levada a cabo pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, esta quarta-feira, a partir das 09h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas.

Quatro oradores irão refletir sobre um problema social da maior importância para a sociedade madeirense, a forma como a Região tem enfrentado este tipo de demência que se expressa na diminuição lenta e progressiva da função mental, bem como o quadro de apoio ao doente e às famílias.

Gonçalo Fernandes, psicólogo, apresenta-se ‘Desvendando a doença de alzheimer: intervenções não farmacológicas’; Patrícia Júlio, musicoterapeuta, falará sobre ‘Musicoterapia na pessoa com demência’; Nádia Gonçalves, psicomotricista, dará a conhecer o ‘Projeto Aquamentia’, e Patrícia Capelão, autora e escritora do livro ‘A avó tele-(co)manda na sua vida’, será a última oradora do evento que contará com a presença do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, do presidente da Assembleia Legislativa Regional (ALRAM), José Manuel Rodrigues, e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

A moderação ficará a cargo de Carina Fernandes, coordenadora do ‘Lugar de Memórias 1’.

Recorde-se que desde 2017 que a Garouta do Calhau colocou ao serviço da comunidade dois espaços de apoio ao doente alzheimer, ‘Lugar de Memórias 1’ e ‘Lugar de Memórias 2’, com capacidade para acolher 30 utentes e servido por 20 técnicos especialistas e auxiliares, espaços dedicados à estimulação cognitiva e desenvolvimento cerebral.