I Liga: Nacional perde de reviravolta com o Benfica

O Nacional foi este sábado derrotado pelo Benfica, por 1-2, em jogo referente à 12.ª jornada da I Liga.

Depois de uma 1.ª parte sem golos, os alvinegros adiantaram-se no marcador por Chucho Ramírez, aos 60’, assistido por Paulinho Bóia.

Já nos instantes finais, os lisboetas operaram a cambalhota com golos de Prestianni, aos 89’, e Vangelis Pavlidis, aos 90’+4.

Com este resultado, o Nacional segue no 12.º lugar com 12 pontos, três acima da linha de água.

Por seu turno, o Benfica permanece em 3.º lugar, agora com 28 pontos, os mesmos que o Sporting e menos três que o FC Porto, clubes que têm mais um jogo disputado.