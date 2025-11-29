I Liga: Confira os ‘onzes’ de Nacional e Benfica

O Nacional recebe esta tarde, pelas 18h00, o Benfica, em encontro relativo à 12.ª jornada da I Liga.

Face ao último encontro, em Braga para a Taça de Portugal, o treinador alvinegro promoveu duas alterações na equipa titular. Kaique Azarias e Mootaz Nourani rendem Lucas França e Chiheb Laabidi no onze inicial.

Por seu turno, o técnico benfiquista José Mourinho apenas alterou um dos titulares do jogo frente ao Ajax para a visita desta tarde à Choupana. O jovem avançado Rodrigo Rêgo entra para o lugar de Richard Ríos.

Onze titular do Nacional: Kaique Azarias, João Aurélio, Francisco Gonçalves, Leo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Mootaz Nourani, Miguel Baeza, Paulinho Bóia e Chucho Ramírez

Onze titular do Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov, Rodrigo Rêgo e Vangelis Pavlidis.

No banco de suplentes madeirense: Lucas França, Francisco Gonçalves, Deivison Brito, Joel Silva, Chiheb Laabidi, André Sousa, Martim Gustavo Watts, Witi Quembo e Lucas João.

No banco de suplentes lisboeta: Samuel Soares, Tomás Araújo, Joshua Wynder, Manu Silva, João Veloso, Gianlucas Prestianni, João Rego, Franjo Ivanovic e Andreas Schjelderup.

O Nacional é 10.º classificado, com 12 pontos, e o Benfica ocupa o 3.º lugar, com 25. A partida será dirigida pelo árbitro Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.