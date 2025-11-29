I Liga: Confira os ‘onzes’ de Nacional e Benfica

O Nacional recebe esta tarde, pelas 18h00, o Benfica, em encontro relativo à 12.ª jornada da I Liga.
Face ao último encontro, em Braga para a Taça de Portugal, o treinador alvinegro promoveu duas alterações na equipa titular. Kaique Azarias e Mootaz Nourani rendem Lucas França e Chiheb Laabidi no onze inicial.
Por seu turno, o técnico benfiquista José Mourinho apenas alterou um dos titulares do jogo frente ao Ajax para a visita desta tarde à Choupana. O jovem avançado Rodrigo Rêgo entra para o lugar de Richard Ríos.
Onze titular do Nacional: Kaique Azarias, João Aurélio, Francisco Gonçalves, Leo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Mootaz Nourani, Miguel Baeza, Paulinho Bóia e Chucho Ramírez
Onze titular do Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov, Rodrigo Rêgo e Vangelis Pavlidis.
No banco de suplentes madeirense: Lucas França, Francisco Gonçalves, Deivison Brito, Joel Silva, Chiheb Laabidi, André Sousa, Martim Gustavo Watts, Witi Quembo e Lucas João.
No banco de suplentes lisboeta: Samuel Soares, Tomás Araújo, Joshua Wynder, Manu Silva, João Veloso, Gianlucas Prestianni, João Rego, Franjo Ivanovic e Andreas Schjelderup.
O Nacional é 10.º classificado, com 12 pontos, e o Benfica ocupa o 3.º lugar, com 25. A partida será dirigida pelo árbitro Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
A Bitfarms fechará permanentemente sua fazenda de mineração em Washington até o final de dezembro, a Riot Platforms alugou toda a sua eletricidade para empresas de IA, as ações da TeraWulf...
Um bis de Carlos Daniel, que apontou cinco golos nos últimos quatro jogos, materializou o domínio verde-rubro em Portimão. A vitória personalizada (2-0),...
Os portos da Madeira já receberam 593 mil passageiros nos primeiros onze meses de 2025, a maioria continua a ser turistas alemães e britânicos. Ao JM,...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com ocorrência de precipitação fraca, mais frequente na...
O FC Porto mantém-se na liderança do campeonato nacional depois de vencer esta noite o Estoril, por 1-0.
Num jogo em que os canarinhos demonstraram sempre...
Os Estados Unidos (EUA), que atualmente têm um destacamento militar na costa da Venezuela, ofereceram ao Presidente Nicolás Maduro a opção de “ir para...
O Sporting venceu hoje por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou...
Portugal sagrou-se hoje campeão europeu de andebol em cadeira de rodas, ao bater a França (2-1), na final da primeira edição do Campeonato da Europa com...
A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) detetou cinco infrações na Black Friday realizada na Região Autónoma da Madeira, a campanha de promoções...
O Governo venezuelano denunciou hoje, antes da segunda conferência ministerial da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que os Estados...
A CDU organizou neste domingo um almoço-comício, que contou com mais de 200 participantes, e que teve no centro das intervenções “a necessidade de travar...