André Silva vence Rampa e Dinarte Nóbrega sagra-se campeão regional no fim da época automobilística

Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
29 Novembro 2025
19:05
A Rampa Regional do Paul do Mar encerrou este sábado a temporada de automobilismo na Madeira, com vitória de André Silva ao volante do BRC EVO 05. O piloto foi o mais rápido nos 6,50 km da classificativa, somando 07:04.843 minutos.

Dinarte Nóbrega (LBS Motor Club RX01) terminou a 3.836 segundos e Gregório Faria (AG AG 100) fechou o pódio, a 7.915 segundos. Estes foram os resultados após as duas primeiras subidas e que garantiram mais um título a Dinarte Nóbrega. No computo geral, André Silva venceu a rampa, Dinarte Nóbrega foi campeão, enquanto luís Escórcio e António Giestas fecharam o pódio da Rampa do Paul do Mar.

Os protótipos dominaram os sete primeiros lugares do top-10, onde também se destacaram António Giestas e Luís Escórcio.

Entre os carros de ralis, o melhor foi o Skoda Fabia RS Rally2 de Miguel Caíres/Jhony Fernandes, a 22.737 segundos do vencedor.

Organizada pelo CD Nacional, a prova assinalou também a consagração definitiva de Dinarte Nóbrega como campeão regional de rampas, título que já tinha garantido antes das duas primeiras subidas oficiais.

