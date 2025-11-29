André Silva vence Rampa e Dinarte Nóbrega sagra-se campeão regional no fim da época automobilística

A Rampa Regional do Paul do Mar encerrou este sábado a temporada de automobilismo na Madeira, com vitória de André Silva ao volante do BRC EVO 05. O piloto foi o mais rápido nos 6,50 km da classificativa, somando 07:04.843 minutos.
Dinarte Nóbrega (LBS Motor Club RX01) terminou a 3.836 segundos e Gregório Faria (AG AG 100) fechou o pódio, a 7.915 segundos. Estes foram os resultados após as duas primeiras subidas e que garantiram mais um título a Dinarte Nóbrega. No computo geral, André Silva venceu a rampa, Dinarte Nóbrega foi campeão, enquanto luís Escórcio e António Giestas fecharam o pódio da Rampa do Paul do Mar.
Os protótipos dominaram os sete primeiros lugares do top-10, onde também se destacaram António Giestas e Luís Escórcio.
Entre os carros de ralis, o melhor foi o Skoda Fabia RS Rally2 de Miguel Caíres/Jhony Fernandes, a 22.737 segundos do vencedor.
Organizada pelo CD Nacional, a prova assinalou também a consagração definitiva de Dinarte Nóbrega como campeão regional de rampas, título que já tinha garantido antes das duas primeiras subidas oficiais.
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
O 25 de Novembro de 1975 simboliza a recuperação do espírito do 25 de Abril de 1974 depois do choque acumulado entre visões irreconciliáveis para o país....
Independentemente da classe social, da cor, da origem ou da circunstância, todos concordamos que a saúde é o nosso “bem maior”. É um bem público demasiado...
Há ideias que sobrevivem não pela sua racionalidade, mas pela persistência com que certos espíritos românticos insistem em desafiar a aritmética. O ferry...
A nossa sociedade está a mudar e com essa mudança alguns valores parecem estar a ser invertidos. Vivemos num mundo cada vez mais impaciente, cheio de pressa...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
A Bitfarms fechará permanentemente sua fazenda de mineração em Washington até o final de dezembro, a Riot Platforms alugou toda a sua eletricidade para empresas de IA, as ações da TeraWulf...
Um bis de Carlos Daniel, que apontou cinco golos nos últimos quatro jogos, materializou o domínio verde-rubro em Portimão. A vitória personalizada (2-0),...
Os portos da Madeira já receberam 593 mil passageiros nos primeiros onze meses de 2025, a maioria continua a ser turistas alemães e britânicos. Ao JM,...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com ocorrência de precipitação fraca, mais frequente na...
O FC Porto mantém-se na liderança do campeonato nacional depois de vencer esta noite o Estoril, por 1-0.
Num jogo em que os canarinhos demonstraram sempre...
Os Estados Unidos (EUA), que atualmente têm um destacamento militar na costa da Venezuela, ofereceram ao Presidente Nicolás Maduro a opção de “ir para...
O Sporting venceu hoje por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou...
Portugal sagrou-se hoje campeão europeu de andebol em cadeira de rodas, ao bater a França (2-1), na final da primeira edição do Campeonato da Europa com...
A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) detetou cinco infrações na Black Friday realizada na Região Autónoma da Madeira, a campanha de promoções...
O Governo venezuelano denunciou hoje, antes da segunda conferência ministerial da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que os Estados...
A CDU organizou neste domingo um almoço-comício, que contou com mais de 200 participantes, e que teve no centro das intervenções “a necessidade de travar...