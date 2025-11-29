I Liga: Nacional e Benfica empatados ao intervalo

Quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos, Nacional e Benfica estão empatados sem golos na Choupana, em desafio a contar para 12.ª jornada da I Liga.

Os lisboetas foram quem mais rondou a baliza adversária com 14 remates contra nenhum do Nacional. Os alvinegros têm rubricado uma boa exibição defensiva e embora mostrem dificuldades em chegar ao último terço, não têm defraudado as expectativas dos adeptos alvinegros.

Onze titular do Nacional: Kaique Azarias, João Aurélio, Francisco Gonçalves, Leo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Mootaz Nourani, Miguel Baeza, Paulinho Bóia e Chucho Ramírez

Onze titular do Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov, Rodrigo Rêgo e Vangelis Pavlidis.

No banco de suplentes madeirense: Lucas França, Francisco Gonçalves, Deivison Brito, Joel Silva, Chiheb Laabidi, André Sousa, Martim Gustavo Watts, Witi Quembo e Lucas João.

No banco de suplentes lisboeta: Samuel Soares, Tomás Araújo, Joshua Wynder, Manu Silva, João Veloso, Gianlucas Prestianni, João Rego, Franjo Ivanovic e Andreas Schjelderup.

O Nacional é 10.º classificado, com 12 pontos, e o Benfica ocupa o 3.º lugar, com 25. A partida será dirigida pelo árbitro Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.