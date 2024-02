Funeral de Artur Sousa realiza-se amanhã na Igreja do Campanário

Realiza-se amanhã, dia 8 de fevereiro, o funeral de Artur Sousa, o jovem, de 36 anos, assassinado na madrugada de domingo com duas facadas no pescoço na freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

O funeral acontece pelas 16h00 na Igreja do Campanário.

Recorde-se que o alegado homicida de Artur Sousa foi detido no próprio dia e, já presente a primeiro interrogatório judicial, foi determinada a prisão preventiva. De acordo com o código penal português (artigo 132), em termos de legislação penal a ser aplicada, o suspeito deste crime incorre numa pena que vai de 12 a 25 anos de prisão.