Bom dia! É segunda-feira!

* A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Educação, assinala o Dia Mundial das Leguminosas com ações de sensibilização para a importância de consumir leguminosas. Estas ações, dirigidas às crianças do 1.º ciclo do ensino básico das escolas do município, vão decorrer no FunLab – Centro de Ciências Experimentais, na Penteada, a partir das 10h00.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço para apresentação de cumprimentos o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Lopes da Silva.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 16h00, o Lar do Porto Moniz.

* A Casa do Povo de São Roque do Faial, dando continuidade ao seu plano de atividades, organizará hoje, a Prova da Sidra. A concentração será na Casa do Povo pelas 18h30, seguido pela visita a alguns produtores e a atividade terminará com um convívio para todos os participantes.