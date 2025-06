A FrenteMar Funchal investiu “cerca de 200 000 euros em trabalhos de recuperação e manutenção, bem como na aquisição de equipamentos para as praias sob a sua alçada” no concelho do Funchal, conforme começou por referir Marco Mata, deputado pertencente ao Grupo Municipal ‘Funchal Sempre à Frente’.

Os autarcas estiveram na Praia de São Tiago, no âmbito da sua iniciativa “Encontros do Poder Local”, onde enalteceram, também, o facto do “Município do Funchal ter 5 praias com a Bandeira Azul, quatro delas sob tutela municipal, nomeadamente Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Praia Formosa”.

Na Praia de São Tiago em concreto, Marco Mata enumerou alguns dos investimentos ali materializados, como “a nova estação elevatória, a substituição das varandas de ferro ou a reposição do calhau, que deram mais segurança e qualidade àquele espaço”.O Grupo Municipal reiterou, nesta visita, que “estes investimentos apenas são possíveis devido à estabilidade financeira que a FrenteMarFunchal alcançou, depois de, em 2019 e 2020, a gestão do Partido Socialista ter ficado marcada por resultados líquidos negativos a rondar um milhão de euros”.

O deputado municipal lembrou que “a opção deste executivo municipal, do PSD, em manter a empresa a funcionar, com uma estratégia delineada e rigorosa, permitiu não só uma diminuição das despesas, mas também o aumento das receitas e a diminuição do passivo”.

A finalizar, o Grupo Municipal ‘Funchal Sempre à Frente’ declarou que “é de enaltecer o investimento nas praias e complexos balneares do Funchal, que aqui pudemos comprovar, a Bandeira Azul hasteada há vários anos, a qualidade ambiental nesses espaços, bem como, a existência de mais de duas dezenas de nadadores salvadores a laborar e o excelente desempenho dos funcionários da empresa que, nos últimos quatro anos, têm assistido à valorização das suas carreiras, têm tido formação e melhorias nos seus instrumentos de trabalho”.