O Funchal foi distinguido com o ‘Selo Município Amigo da Juventude’ com 4 estrelas, um reconhecimento da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), válido até junho de 2026.

Desde 2020, quando foi criada a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, o Funchal integra este projeto, que promove a troca de boas práticas e sinergias entre associações e autarquias. Esta rede pioneira visa a implementação de políticas locais estruturadas e sustentáveis para a juventude, lembra o Município, em comunicado, recordando que em 2024, a autarquia do Funchal se candidatou à distinção ‘Selo de Município Amigo da Juventude’, um reconhecimento nacional atribuído às autarquias que integram esta rede.

Após a avaliação do júri, foi atribuído ao Funchal ‘o Selo Município Amigo da Juventude’ com 4 estrelas, num máximo de 5 estrelas, certificando assim que o município possui 7 dos critérios solicitados num total de 9, sendo obrigatoriamente um deles ter um Conselho Municipal da Juventude (ou equiparado) ativo e um Plano Municipal de Juventude e implementação.

A avaliação das candidaturas é realizada por um júri composto por representantes da FNAJ, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto, do CES e da ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais.

Em novembro de 2022, o Executivo Municipal recebeu nos Paços do Concelho a Direção da FNAJ. Já em 2024, o Município recebeu a bandeira de membro da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude.

“Este reconhecimento evidencia o investimento do Funchal na área da Juventude nos últimos anos, com destaque para a criação da Divisão de Juventude, que tem vindo a reforçar a proximidade com os jovens do município, promovendo a sua participação ativa na vida da cidade através de Associações Juvenis e Grupos informais. O Município valoriza o papel dos jovens no presente e aposta na sua inclusão na construção de uma cidade cada vez mais amiga da juventude”.

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) é uma Rede Nacional de Associações Juvenis de Base Local e de Federações Distritais e Regionais, que se assume como uma escola de cidadania e voluntariado, representando, promovendo e valorizando os/as jovens e as associações juvenis perante os poderes públicos e políticos, contribuindo ativamente na construção de políticas de juventude.

A FNAJ, criada em 1996, representa atualmente cerca de 1.000 associações e mais de 500.000 jovens em todo o país.