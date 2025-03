Nos passados dia 28 de fevereiro e 1 de março, decorreu, no Funchal, a segunda edição das Jornadas Insulares sobre a Europa, um evento organizado pela Federação Nacional dos Estudos Europeus (FNEE) em parceria com o Município do Funchal, através da Divisão de Juventude do Departamento de Juventude e Desporto, e com o apoio do Europe Direct Madeira.

O evento, que reuniu cerca de 100 jovens do contexto escolar e associativo, teve como objetivo fomentar o debate sobre temas europeus e incentivar a participação ativa dos jovens na construção da cidadania europeia.

No dia 28 de fevereiro, as atividades foram dirigidas às escolas do município, decorrendo no auditório do Colégio dos Jesuítas. Os alunos participaram numa auscultação sobre o contexto europeu e o funcionamento das principais instituições da União Europeia, seguida de um debate em grupo. O programa incluiu ainda um peddy-paper, que levou os participantes a visitar locais financiados por fundos europeus, e uma simulação do Parlamento Europeu, onde os alunos desenvolveram competências de argumentação, negociação e pensamento crítico.

Já no dia 1 de março, a sessão foi dedicada aos jovens das associações juvenis do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

O evento contou com a presença da vereadora Helena Leal, responsável pelos Pelouros da Juventude e Cidadania, que destacou o papel da União Europeia na Região Autónoma da Madeira e a importância da participação jovem na construção do projeto europeu.

Durante esta sessão, os jovens debateram os desafios da União Europeia, com especial enfoque na realidade das Regiões Ultraperiféricas, e apresentaram soluções e propostas num debate dinâmico e participativo.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal do Funchal com a importância da cidadania europeia entre os jovens do Município, incentivando-os a envolverem-se ativamente nas políticas europeias e no futuro da União Europeia.