Funchal: MPT propõe novo quartel de bombeiros

O Movimento Partido da Terra propõe a criação de um novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal, ”com melhores condições físicas, mais meios humanos e mais equipamentos de proteção e resposta, garantindo que esta corporação essencial para a segurança do concelho passa finalmente a ter o respeito e as condições que merece”.

Leia a nota de imprensa do MPT:

“O Partido da Terra – MPT relembra que foi graças à sua insistência e atuação firme na Assembleia Municipal do Funchal que se conseguiu desbloquear e regularizar o vencimento em falta dos Bombeiros Sapadores do Funchal – um direito há muito reivindicado e ignorado pelo executivo municipal.

Recordamos que, em 20 de junho de 2022, o MPT apresentou um Voto de Protesto denunciando publicamente as promessas não cumpridas pelo Sr. Presidente Pedro Calado aos Bombeiros Sapadores do Funchal e exigindo a correção imediata das injustiças. Também no debate político de 30 de julho de 2021, aquando da promessa eleitoral feita pelo atual presidente da Câmara, o MPT esteve atento e vigilante, cobrando compromissos assumidos e exigindo a sua concretização.

Graças a esta pressão política constante, conseguimos um primeiro resultado concreto: a regularização dos vencimentos em falta. No entanto, a nossa missão não termina aqui.

Para as Autárquicas 2025 – Funchal, o Partido da Terra – MPT e o seu candidato à Câmara Municipal comprometem-se a estudar e viabilizar, no prazo de 4 anos, um novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal, com melhores condições físicas, mais meios humanos e mais equipamentos de proteção e resposta, garantindo que esta corporação essencial para a segurança do concelho passa finalmente a ter o respeito e as condições que merece.

Este compromisso é assumido de forma responsável: sabemos que um novo quartel implica financiamento estruturado, planeamento rigoroso e candidaturas a fundos europeus. Mas é um objetivo prioritário para o nosso mandato 2025-2029.”