Decorre desde ontem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a Ve Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e 1a das Regiões do Atlântico, uma organização da Casa de Saúde S. João de Deus – Funchal.

Esta convenção tem abrangência às Regiões do Atlântico - Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde e contou, nos trabalhos de hoje, com a participação da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena leal.

Sob o tema, “ Funchal uma cidade solidária – Intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo”, Helena Leal apresentou o trabalho que a autarquia tem efectuado com as pessoas nesta situação e que se enquadra na Estratégia Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, em vigor desde o ano passado e até 2027, realçando que esta estratégia tem cinco eixos e mais de medidas, sendo que o investimento vais chegar ao um milhão e 400 mil euros, visto que foram investidos 350 mil euros no ano passado e anterior até chegar a um total de um milhão e 400 mil euros em 2025.

Nesse sentido, Helena Leal destacou que o objectivo é diminuir o número de pessoas em situação de sem-abrigo, no Funchal, apontando, como instrumentos, entre outros, a criação da criação da Primeira Equipa de Rua do Município - uma equipa multidisciplinar (técnica e funcional) que irá coordenar e intervir no terreno: CIMA Funchal.

Recorde-se que a CMF já criou uma habitação solidária para pessoas em situação de sem-abrigo, que se situa na Avenida Luís Camões e que se destina ao género másculo e se prepara para uma segunda unidade destas, nos Barreiros, mas destinada a mulheres.