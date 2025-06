A Câmara Municipal do Funchal entregou esta sexta-feira, 27 de junho, uma viatura de nove lugares ao Centro Cultural de Santo António, no âmbito do projeto “Mais Cultura Mais Vida”, vencedor do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023-2024.

A entrega foi realizada pela vereadora com o pelouro Social, Helena Leal. Com um investimento de cerca de 47 mil euros, o projeto pretende apoiar o transporte de pessoas com menos recursos entre instituições socioculturais e dar suporte a entidades como a Banda Filarmónica de Santo António, a Banda Aoakaso e o Grupo de Escuteiros 24.

Este foi o segundo projeto mais votado na categoria Concelhia, com 4148 votos. Com esta iniciativa, já foram concretizados nove dos 14 projetos vencedores do OPF 2023-2024, que contou com uma verba total de 550 mil euros, reforçando o envolvimento cívico e a valorização cultural nas freguesias do concelho.