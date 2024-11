Funchal entrega Bolsas de Mérito e Valor a 15 recém-graduados

Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega das primeiras Bolsas de Mérito e Valor a alunos do ensino superior que demonstraram “brio” e “sucesso” no seu percurso académico e pessoal. Foram distinguidos 15 alunos, cada um deles recebeu um cheque de 2 mil euros, além de um certificado.

Durante a cerimónia, que contou com a presença de diversas entidades, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou que ”o apoio inovador” na região visa reconhecer o mérito de forma mais “abrangente e dimensional”, indo além das notas académicas.

Cristina Pedra realçou que o programa é uma forma de reconhecer o mérito, mas também de promover a ”integração” e a “formação” de cidadãos, que possam contribuir ativamente para a nossa sociedade. “A educação não é apenas uma questão de notas, mas de formação integral, que inclui competências emocionais e sociais essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional”, destacou a autarca.

Segundo referiu, o programa municipal criado pelo atual executivo municipal prevê a atribuição de 15 bolsas anuais no valor de 2 mil euros cada, destinadas a alunos com idade até 35 anos que concluíram o ciclo de estudos – Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento – há menos de três anos, com uma média final igual ou superior a 15 valores, valorizando simultaneamente o percurso individual do estudante. Um investimento municipal global de 30 mil euros.

Na análise das candidaturas, a média final conta 50%, o currículo e a entrevista valem a outra metade da ponderação, sendo critérios de avaliação a cidadania ativa, participação académica extracurricular, valores pessoais e competências psicossociais.

“Este programa de bolsas, aprovado pela Assembleia Municipal em dezembro de 2022, foi um dos principais focos da atual gestão”, lembrou, deixando a garantia que o Funchal continuará a ser um espaço de “educação” e “inovação”.

Cristina Pedra reafirmou o compromisso do atual executivo municipal com a educação, relembrando que entre 2021 e 2024 foram alocados cerca de 9 milhões de euros para a educação, o que representa um aumento de mais de 76% face a 2021.