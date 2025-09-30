Funchal entrega 50 certificados do Programa de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou hoje a cerimónia de entrega de 50 certificados a participantes do Programa Municipal de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho (PMFOCT), que decorreu entre 2024 e 2025.

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho e contou com a presença da vereadora Helena Leal.

O programa tem vindo a proporcionar novas oportunidades a cidadãos em situação de primeiro emprego ou de desemprego de longa duração. Muitos dos que passaram por estágios e programas conseguiram ingressar em concursos da autarquia, no âmbito da política municipal de valorização pessoal e profissional dos participantes.

Desde a implementação do novo regulamento do PMFOCT, em março de 2024, já foram apoiados 142 participantes, através da integração em projetos de formação prática em contexto real de trabalho.

Os 50 bolseiros, com idades entre os 20 e os 60 anos, integraram 16 serviços municipais distintos, abrangendo áreas como Educação, Trânsito, Cultura, Bombeiros, Ciência, Infraestruturas, Economia e Turismo, Águas, entre outros setores estratégicos para o concelho.

No ano passado, participaram no programa 110 candidatos. Já em 2025, a CMF dinamizou 31 novos projetos, incluindo quatro em juntas de freguesia, contando atualmente com 122 formandos, dos quais 32 iniciaram o seu percurso este ano.