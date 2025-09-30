MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Funchal entrega 50 certificados do Programa de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho

    Funchal entrega 50 certificados do Programa de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho
    Os 50 bolseiros, com idades entre os 20 e os 60 anos, integraram 16 serviços municipais distintos, abrangendo áreas como Educação, Trânsito, Cultura, Bombeiros, Ciência, Infraestruturas, Economia e Turismo, Águas, entre outros setores estratégicos para o concelho. CMF
Redação

Região
Data de publicação
30 Setembro 2025
14:57
Comentários

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou hoje a cerimónia de entrega de 50 certificados a participantes do Programa Municipal de Formação Ocupacional em Contexto de Trabalho (PMFOCT), que decorreu entre 2024 e 2025.

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho e contou com a presença da vereadora Helena Leal.

O programa tem vindo a proporcionar novas oportunidades a cidadãos em situação de primeiro emprego ou de desemprego de longa duração. Muitos dos que passaram por estágios e programas conseguiram ingressar em concursos da autarquia, no âmbito da política municipal de valorização pessoal e profissional dos participantes.

Desde a implementação do novo regulamento do PMFOCT, em março de 2024, já foram apoiados 142 participantes, através da integração em projetos de formação prática em contexto real de trabalho.

Os 50 bolseiros, com idades entre os 20 e os 60 anos, integraram 16 serviços municipais distintos, abrangendo áreas como Educação, Trânsito, Cultura, Bombeiros, Ciência, Infraestruturas, Economia e Turismo, Águas, entre outros setores estratégicos para o concelho.

No ano passado, participaram no programa 110 candidatos. Já em 2025, a CMF dinamizou 31 novos projetos, incluindo quatro em juntas de freguesia, contando atualmente com 122 formandos, dos quais 32 iniciaram o seu percurso este ano.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas