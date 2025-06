Em comunicado de imprensa, o Imovirtual revelou as 5 cidades mais baratas para comprar casa com piscina em Portugal, mas também destacou onde é mais caro.

O Funchal surge como a terceira cidade de Portugal onde é mais caro comprar uma habitação com piscina.

De acordo com um estudo recente do Imovirtual, portal imobiliário de referência, apenas 27% dos imóveis anunciados em Portugal em maio de 2025 incluíam piscina, apesar do ligeiro aumento face aos 23% registados em 2024.

A análise, que comparou os preços médios de imóveis com e sem piscina entre maio de 2024 e maio de 2025, mostra que, apesar do aumento generalizado dos preços no setor residencial, ainda existem zonas no país onde é possível comprar uma casa com piscina a preços mais acessíveis.

As 5 cidades mais baratas para comprar casa com piscina são: Castelo Branco – 272.321€, Coimbra – 296.403€, Leiria – 372.496€, Viana do Castelo – 390.426€, Santarém – 391.830€.

No extremo oposto, as cinco cidades com os preços médios mais elevados para imóveis com piscina são: Faro – 824.100€, Lisboa – 778.586€, Ilha da Madeira – 704.894€, Braga – 699.748€, Setúbal – 661.032€.