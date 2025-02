O segundo dia da “Semana do Clima do Funchal” conta com várias atividades na Praça do Município. O dia começa com a “Marcha Pelo Clima!”, às 10h, que terá a participação de crianças de escolas locais, formando uma árvore humana como símbolo da preservação ambiental. A marcha culminará com a canção do Simão, mascote do Departamento de Ambiente da CMF.

Às 11h00, será inaugurada uma exposição de astrofotografia no átrio da Câmara Municipal, com foco na poluição luminosa e na influência das alterações climáticas na visibilidade do céu.

Durante a tarde, haverá telescópios para observação do sol, um planetário e um jogo de realidade virtual sobre as mudanças climáticas no Funchal.

O dia termina com uma observação do céu noturno, organizado em colaboração com a Associação de Astrónomos da Madeira, às 19:00.