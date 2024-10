A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Educação, dinamizará, no próximo dia 16 de outubro, um showcooking com “A Biqueira”, no Centro Comunitário do Funchal, assinalando o Dia Mundial da Alimentação. As comemorações contemplam ainda diversas atividades dirigidas às escolas de 14 a 18 de outubro no FunLab - Centro de Ciências Experimentais.

O showcooking com “A Biqueira” no Centro Comunitário do Funchal contará com a presença da Vereadora Helena Leal e é dirigido à população em geral. A iniciativa para 60 participantes terá por objetivo sensibilizar para o consumo de produtos locais e sazonais, bem como a recuperação das tradições da gastronomia regional.

As atividades educativas lúdico-pedagógicas serão dirigidas às escolas do Município e consistirão na realização de várias experiências e conhecer melhor o meio envolvente, desde fungos, bactérias, algas, insetos, sementes, células vegetais e animais. Haverá lugar ainda para sensibilizar, de uma forma divertida e lúdica, sobre a alimentação saudável e sustentável, de modo a provocar mudanças mais assertivas nos hábitos alimentares diários, contribuindo para ganhos em saúde.

Esta será uma forma do Município do Funchal assinalar uma vez mais o Dia Mundial de Alimentação, após a realização da Semana da Alimentação que decorreu no fim de setembro, fazendo referência à Estratégia Alimentar do Funchal – A SEMEAR, um documento estratégico implementado pelo Município para que todos tenham acesso a mais saúde e qualidade de vida, através de uma alimentação saudável, sustentável e inclusiva, refere a vereadora Helena Leal, com o Pelouro de Educação, Saúde e Social.

A celebração do Dia Mundial da Alimentação insere-se na Estratégia Alimentar do Funchal, a SEMEAR, que decorre do “compromisso assumido pelo Município e é assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede.”