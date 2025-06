A Câmara Municipal do Funchal leva, amanhã, à reunião de Câmara, mais uma expressiva aprovação de apoios sociais.

Serão deliberados 116 processos no âmbito da Comparticipação Municipal em Medicamentos, num valor de 21.640€, elevando o total investido, em 2025, neste programa para cerca de 2 milhões de euros.

No Programa Subsídio Municipal ao Arrendamento, seguem para aprovação 31 novos pedidos, num montante global de 31.880€, totalizando até à data um investimento de 2.337.935,00€ este ano.

Já no Apoio à Natalidade e à Família, serão apreciados 18 processos, num valor de 6.615€, o que representa um total acumulado de 465.898€ em 2025, abrangendo quase mil agregados familiares.

Com esta nova ronda de deliberações, o investimento global do Município do Funchal em apoios sociais para o ano de 2025 ultrapassa os 5 milhões de euros.

A vereadora com o pelouro social, Helena Leal, sublinha que “os apoios sociais no Funchal têm crescido de forma sustentada, com base numa política social assente na justiça, no rigor e na transparência. A revisão dos regulamentos durante o atual mandato permitiu não apenas tornar os processos mais céleres e acessíveis, como também alargar o apoio a famílias da classe média, tradicionalmente excluídas destes benefícios, mas fundamentais na coesão económica e social da cidade”.

Helena Leal acrescenta ainda que “a visão do executivo está focada em aliviar as despesas mensais das famílias, garantindo que todas as pessoas, independentemente da sua condição, possam viver com mais dignidade e segurança. Estes apoios não são apenas números, são respostas concretas que transformam a vida das pessoas”.