Funchal aposta na formação em Proteção Civil

A companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, hoje, e amanhã, 22 de setembro, em parceria com o Instituto Nacional de Emergência Médica, está a realizar formação de Formadores de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.

A acompanhar a abertura dos trabalhos desta iniciativa, que decorre no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, esteve presente o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que detém a tutela do pelouro da Proteção Civil e Bombeiros.

Participam nestas ações, operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico e Cruz Vermelha Portuguesa - Coluna de Socorro Henri Dunant.

A Câmara Municipal do Funchal recorda que “tem vindo a valorizar os Bombeiros Sapadores do Funchal, nomeadamente na formação e valorização financeira da carreira, na aquisição de equipamentos e no recrutamento de novos operacionais”.