A Câmara Municipal do Funchal anunciou que se vai associar à ‘Hora do Planeta’, iniciativa que tem o objetivo de sensibilizar para as urgentes questões das alterações climáticas.

“Como cidade comprometida com a sustentabilidade, o Funchal irá apagar as luzes dos edifícios e monumentos mais emblemáticos, reforçando a importância da ação coletiva na defesa do meio ambiente, pelo que as luzes serão desligadas entre as 20h30 e as 21h30 do próximo sábado, dia 22”, pode ler-se numa nota enviada pela autarquia às redações.

Antes, ainda durante o dia, o Parque Ecológico do Funchal vai receber uma iniciativa em parceria com o Corpo Nacional de Escutas, Tecnovia Madeira e Ginásio Platinium Health&Fitness Club, com atividades de plantação e ações de sensibilização sobre a biodiversidade dos ecossistemas.