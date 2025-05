A freguesia do Monte assinalou esta quarta-feira o seu 457º. aniversário, com uma cerimónia que decorreu no Colégio Infante D. Henrique e que homenageou, além de outras cinco pessoas, a presidente da Junta, que está na reta final do seu mandato.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, em representação do presidente do Governo Regional, marcou presença na cerimónia, onde realçou a importância de homenagear Idalina Silva, pelos três mandatos à frente da Junta de Freguesia. “Nós hoje temos uma geração de presidentes de Junta com uma intenção, uma determinação e envolvimento diferente e a Idalina faz parte desse grupo de uma nova geração de presidentes que tem um envolvimento muito forte e que, acima de tudo, defende a sua freguesia e os seus fregueses até à última”, algo que é também visível pelo “carinho e respeito” que existem por parte dos moradores relativamente à presidente da Junta.

O secretário regional ressalvou ainda que “governar é servir o povo e não se servir do povo” e Idalina Silva tem sido um exemplo nessa atitude. E deixou um repto: “Vamos fazer como tem feito Idalina Silva: trabalhar para os outros, com esse interesse do bem-estar de que todos sintam bem em sua casa. Vamos seguir o exemplo e vamos tomá-lo como referência porque são estas pessoas que fazem a diferença. São estas pessoas que ajudam a iluminar novos caminhos”.

Já Idalina Silva fez o balanço dos “11 anos, seis meses e 22 dias ao leme” da freguesia do Monte, ressalvando a capacidade de resiliência que tem sido fundamental e os eventos que têm sido criados e que têm contribuído para dinamizar aquela localidade. Valorizando o trabalho conjunto com a Câmara e com o Governo Regional, Idalina Silva agradeceu o contributo de todos nestes três mandatos e sublinhou: “fizemos com a convicção de que fizemos o melhor”.