O 28.º aniversário da freguesia do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, é assinalado amanhã, quinta-feira, dia 4 de julho.

O aniversário da freguesia criada em 1996 por desanexação da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos é assinalado a partir das 17h00 com uma missa solene na Igreja Paroquial de São Tiago, seguindo-se, às 18h00, uma cerimónia oficial na Sala Polivalente do Centro Cívico do Jardim da Serra.