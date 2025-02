O presidente da Câmara Municipal de São Vicente afirma que o concelho tem acompanhado o resto da Região, com muitas pessoas interessadas em fazer os seus investimentos numa zona rural. José António Garcês afirma, por exemplo, que o concelho tem mais de 1.100 camas no Alojamento Local e tem margem para continuar a crescer.

No período de debate do Fórum, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, o responsável pelo Urbanismo na Autarquia também foi questionado sobre o assunto, referindo que o candidato a AL está minimamente informado.

As principais dúvidas relacionam-se sempre com o facto de o imóvel adquirido estar, ou não, apto para Alojamento Local. As áreas do concelho mais procuradas para este tipo de atividade são Ponta Delgada e a zona das Feiteiras, em São Vicente.

Há também alguns edifícios em zonas com cenários paisagísticos fantásticos, como é o caso das zonas altas do concelho. Do ponto de vista do negócio, João Neves, da empresa FM Construções, refere que aparecem muitos clientes já interessados em reconstrução e reabilitação de edifícios que, por vezes, têm graves problemas estruturais. Do ponto de vista da construção civil, conforme adianta, é sempre melhor construir algo de novo, mas João Neves admite que há muita gente interessada na requalificação.