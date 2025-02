O presidente da Câmara Municipal de São Vicente afirmou, hoje, que o atual Plano Diretor Municipal do concelho – em vigor desde 2019 - registou mais de quatro centenas de licenciamentos. Foram precisamente 437 (na parte privada).

Quanto à área pública, José António Garcês falou da frente-mar do calhau de São Vicente, da segunda fase de requalificação da vila e ainda da praceta da Fajã do Penedo.

José António Garcês, que falava no Fórum ‘São Vicente: Urbanismo em Segurança’, iniciativa do Município e do JM, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, foi o primeiro orador do Fórum subordinado ao tema: ‘São Vicente, Urbanismo e Segurança’. Adiantou ainda que São Vicente prepara a atualização do PDM em vigor desde 2019.

Nesta iniciativa, que vai já na sua quarta edição – nas duas edições anteriores, abordou o turismo e as políticas sociais - o autarca adiantou que, no que toca à Segurança, está a ser realizado um contrato-programa entre o Governo e os Municípios de São Vicente /Porto Moniz para dotar os bombeiros de mais meios. No caso de São Vicente, o concelho entrará com mais de 235 mil euros.