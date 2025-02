O Forum Madeira preparou um conjunto de atividades para assinalar o Carnaval, com um programa dedicado às crianças, que inclui pinturas faciais, modelagem de balões, tatuagens glitter, jogos infantis e um desfile.

As iniciativas decorrem na Praça Central do centro comercial entre os dias 1 e 4 de março, proporcionando momentos de lazer e interação para os mais pequenos.

No dia 1 de março, entre as 11h00 e as 13h00, haverá pinturas faciais e jogos infantis livres. Durante a tarde, das 14h00 às 17h00, estão programadas tatuagens glitter e atividades de exploração sensorial. No dia 2 de março, o programa repete-se com modelagem de balões na parte da manhã e novas atividades durante a tarde.

O evento culmina no dia 4 de março com um desfile de Carnaval, entre as 11h00 e as 12h00, para o qual é necessário inscrição prévia através da aplicação do Forum Madeira. As vagas são limitadas a 50 participantes, que receberão um brinde no final.