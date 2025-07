O Fórum Madeira Global 2025 tem início esta quinta-feira, 24 de julho, no Centro de Congressos da Madeira, e reunirá 350 congressistas vindos de vários países onde vivem comunidades madeirenses. O evento, promovido pelo Governo Regional da, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), decorre sob o tema “Autonomia: Identidade e Desenvolvimento” e contará com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Durante a manhã será lançado o livro ‘Diáspora – As Pontes que Unem a Madeira ao Mundo’, uma obra em dois volumes coordenada por Sónia Silva Franco, com edição da Arteleia e colaboração do Diário de Notícias. A apresentação será moderada por Ricardo Miguel Oliveira e contará com intervenções de Sancho Gomes, diretor Regional das Comunidades, e da autora.

À tarde, destaque para a mesa-redonda ‘Identidade e Desenvolvimento’, com moderação de Gil Rosa e participação de António Martins da Cruz, Cátia Ornelas, Paulo Santos e Sancho Gomes. Será ainda lançado o ‘Espaço Participação’, um momento de diálogo aberto entre os congressistas e a DRCCE.