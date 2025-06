Formadores de socorro da Região ensinam no Algarve

Várias figuras do Serviço de Emergência Médica Regional, do SESARAM e do Serviço Regional de Proteção Civil fazem parte dos formadores do MRMI. Deste grupo também fazem parte outros profissionais de saúde e não só de várias unidades e institutos continentais.

São os casos do anterior secretario regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, presidente do SESARAM, Herberto Jesus, Richard Marques, Presidente do SRPC, Luís vale (SESARAM e EMIR), Rui Faria (SESARAM e EMIR), Cláudia Vale (SRPC), Maria do Carmo Silva (SESARAM), Dinarte Freitas (SESARAM e EMIR), Rómulo Ribeiro (SESARAM e EMIR), entre outros. O médico Luís Vale é o responsável pelo MRMI em Portugal, enquanto Richard Marques (SRPC) será o diretor do curso que decorre em Portimão, naquela que é sua 33.ª edição.

Todos estes fazem parte da equipa de formadores do Madeira Internacional Disaster Training Center (MIDTC) que está em Portimão, onde hoje arrancou mais uma edição do Medical Response to Major Incidents (MRMI). O curso finaliza no sábado.

Trata-se do 33.ª edição realizada em Portugal, desta feita no Algarve, onde decorre uma formação pós-graduação que baseia-se num modelo de simulação avançada treinando toda a cadeia de comando.

Neste modelo está em tempo real o treino em cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multivítimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multivítimas.