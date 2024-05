Proteção de Crianças e Jovens no Desporto é o tema da ação de formação promovida pela Direção Regional de Desporto, evento que decorre no âmbito do Plano de Formação para o ano 2024.

Esta iniciativa que conta com a colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) e do Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM), realiza-se na próxima quarta-feira, dia 15 de Maio, entre as 14h00 e as 18h00, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

O evento destina-se especialmente aos docentes destacados no Movimento Desportivo Regional e aos dirigentes das Entidades Desportivas Regionais.

A ação em apreço contará com a presença de Raquel Albino do IPDJ, coordenadora Nacional do Projeto do Conselho da Europa “Child Safeguarding in Sport” e de Paula Mesquita,coordenadora Regional do Plano Regional para a Infância e Juventude do ISSM.

A formação será moderada pelo embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, Carlos León.

As inscrições encontram-se disponíveis na Plataforma Interagir através do link: http://shre.ink/8Zgt