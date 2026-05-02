Associação do Caminho Real faz formação para segurança nos Percursos Pedestres

Cerca de meia centena de participantes juntou-se à Associação do Caminho Real da Madeira para a primeira formação em segurança e primeiros socorros em Percursos Pedestres (PR), numa iniciativa que superou as expectativas pela forte adesão e elevado nível de envolvimento, segundo uma publicação na sua página oficial.

Ao longo de uma manhã marcada por momentos teóricos e exercícios práticos, os participantes refletiram sobre a importância da prevenção, testaram técnicas de socorro e treinaram a capacidade de decisão em cenários realistas. A premissa foi clara: caminhar em segurança começa antes de sair de casa, mas consolida-se no terreno, com conhecimento, atenção e espírito de equipa.