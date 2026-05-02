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Associação do Caminho Real faz formação para segurança nos Percursos Pedestres

    Associação do Caminho Real faz formação para segurança nos Percursos Pedestres
    Miguel Silva Gouveia apresentou os formadores e a iniciativa da Associação do Caminho Real da Madeira. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
02 Maio 2026
22:01

Cerca de meia centena de participantes juntou-se à Associação do Caminho Real da Madeira para a primeira formação em segurança e primeiros socorros em Percursos Pedestres (PR), numa iniciativa que superou as expectativas pela forte adesão e elevado nível de envolvimento, segundo uma publicação na sua página oficial.

Ao longo de uma manhã marcada por momentos teóricos e exercícios práticos, os participantes refletiram sobre a importância da prevenção, testaram técnicas de socorro e treinaram a capacidade de decisão em cenários realistas. A premissa foi clara: caminhar em segurança começa antes de sair de casa, mas consolida-se no terreno, com conhecimento, atenção e espírito de equipa.

  • Paulo Nóbrega falou sobre primeiros socorros.
    Paulo Nóbrega falou sobre primeiros socorros. DR

A formação foi orientada por Cláudia Dias Ferreira, Paulo de Nóbrega e Paulo Figueira, três profissionais com ligações à proteção civil, onde desempenham funções de comando e de formação. O seu profissionalismo e experiência revelaram-se determinantes para o sucesso da iniciativa, diz ainda a publicação.

A organização deixou ainda um agradecimento aos formadores, ao Parque Ecológico do Funchal pela cedência do espaço, aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pela colaboração e, em especial, a todos os participantes que contribuíram para o êxito da ação.

  • Associação do Caminho Real faz formação para segurança nos Percursos Pedestres
    DR

A Associação do Caminho Real da Madeira reforça, assim, o compromisso de continuar a promover práticas seguras, sublinhando a importância da preparação e do conhecimento para percorrer os percursos pedestres.

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