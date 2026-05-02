I Liga: FC Porto a um ponto de se sagrar campeão após empate do Benfica

O Benfica empatou esta tarde na casa do Famalicão, a duas bolas, e desta forma o FC Porto está a apenas um ponto de se sagrar campeão nacional pela 31.ª vez na história. Recorde-se que os portistas recebem esta noite o Arouca, pelas 20h30.

Quanto ao Benfica, os encarnados empataram depois de terem estado a vencer por 2-0. Richard Ríos (19’) e Schjelderup (12’ g.p.) marcaram pelos lisboetas e Mathias de Amorim(67’) e Umar Abubakar (78’) pelo Famalicão. Refira-se que os benfiquistas jogaram grande parte da etapa complementar com menos uma unidade, devido à expulsão de Otamendi, aos 55’.

Desta forma o Benfica segue no 2.º lugar, com mesno seis pontos do que o FC Porto e mais três que o Sporting, que tem um jogo a menos.

Já o Famalicão está no 5.º lugar, com 52 pontos, mais três que o Gil Vicente, que ainda vai disputar o jogo relativo a esta 32.ª jornada.