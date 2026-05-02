Mulher ferida após agressão procura ajuda na PSP

Uma mulher foi, esta tarde, assistida no Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), onde se deslocou para apresentar queixa por agressão. Segundo apurou o JM, a vítima apresentava um ferimento sangrante num dos braços, alegadamente provocado durante uma agressão.

Apesar de ainda serem escassos os pormenores sobre o caso, tudo indica que a mulher terá recorrido à esquadra do Funchal para formalizar a denúncia contra o alegado agressor. No local, foi prontamente socorrida por meios de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que procederam à sua estabilização inicial.

Posteriormente, a vítima foi transportada para o hospital, onde recebeu tratamento médico especializado. As circunstâncias da agressão estão agora a ser apuradas pelas autoridades competentes.