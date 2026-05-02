MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher ferida após agressão procura ajuda na PSP

    Mulher ferida após agressão procura ajuda na PSP
    Mulher foi apresentar queixa no Comando Regional da Madeira da PSP. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Maio 2026
17:32

Uma mulher foi, esta tarde, assistida no Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), onde se deslocou para apresentar queixa por agressão. Segundo apurou o JM, a vítima apresentava um ferimento sangrante num dos braços, alegadamente provocado durante uma agressão.

Apesar de ainda serem escassos os pormenores sobre o caso, tudo indica que a mulher terá recorrido à esquadra do Funchal para formalizar a denúncia contra o alegado agressor. No local, foi prontamente socorrida por meios de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que procederam à sua estabilização inicial.

Posteriormente, a vítima foi transportada para o hospital, onde recebeu tratamento médico especializado. As circunstâncias da agressão estão agora a ser apuradas pelas autoridades competentes.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carina Ferro
Gestora de Projetos Comunitários

Dignidade
2/05/2026 03:30

“A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais.”, Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa.

O 25 de Abril trouxe-nos...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas