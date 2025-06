Formação: Bordado Madeira inspira decoração de bolos

Uma oficina de decoração de bolos com desenhos do bordado Madeira vai ter lugar na Casa do Povo da Calheta, no dia 5 de julho, entre as 14h00 e as 18h00.

As inscrições para esta iniciativa estão abertas, para mais informações os interessados deverão contactar as entidades organizadoras, a ACAPORAM (291761460) ou a Casa do Povo da Calheta (291822300).

A formação será orientada por Luz Quintal, reconhecida formadora na área do ‘cake design’, e destina-se a todos os apaixonados pela pastelaria criativa que queiram aprender novas técnicas e dar um toque artístico aos seus bolos.