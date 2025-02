Forças Armadas reforçam cooperação na resposta a emergências na Madeira

O Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, reuniu-se recentemente com o novo Comandante Operacional da Madeira (COM), Major-General Lopes da Silva, numa visita institucional que visou reforçar a cooperação entre as entidades.

Durante o encontro, Richard Marques sublinhou a importância de manter uma sinergia estratégica com o Comando Operacional da Madeira, alargando a integração das capacidades dos três ramos das Forças Armadas no dispositivo de resposta a emergências. O foco passa pelo apoio programado e não programado, no âmbito dos planos de cooperação em vigor, de forma a reforçar a eficiência das operações.

A aposta na formação e na capacitação contínua foi destacada como uma das prioridades para os próximos três anos, com o objetivo de melhorar a resposta rápida e coordenada a desastres naturais e outras emergências na Região Autónoma da Madeira.

Entre as principais preocupações discutidas esteve o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), especialmente na vertente da prevenção operacional. Neste contexto, já foi realizada a primeira ação de formação dirigida aos militares do Exército, focada na vigilância e nas técnicas de apoio ao combate a incêndios.

A articulação entre as Forças Armadas e os organismos de proteção civil é considerada essencial para garantir uma resposta eficaz e minimizar os impactos de catástrofes na região.