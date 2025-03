Raquel Coelho, cabeça de lista da Força Madeira (constituída pelo PTP, MPT e RIR), defendeu, hoje, que “o grande povo, que está debaixo do manto do Governo, dos subsídios, que estão bem e vão votar no PSD”.

Já os outros “que pagam os seus impostos e que não veem revertidos em si, não devem se deixar em casa, revoltados”, apontou a líder da candidatura às eleições de domingo.

Raquel Coelho diz que “os madeirenses estão a pagar impostos, dão dinheiro às associações” e que “as verbas vão bater aos bolsos dos mesmos”. “Não votem em partidos bengalas, como é o caso do Chega, do CDS, do PAN. A própria Iniciativa Liberal dá uma no cravo e outra na ferradura”, adiantou. “A união faz a força e é por isso que fizemos a coligação. Para que não haja desperdício de votos”, disse ainda num apelo ao voto na Força Madeira, nas eleições deste domingo.