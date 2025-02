Em nota de imprensa, a coligação Força Madeira dá conta que esteve, esta manhã, “a chamar a atenção para as pretensões do Governo Regional em transformar o miradouro do Pico da Boneca, em Santana, em algo semelhante ao Miradouro do Cabo Girão.”.

Liana Reis mostrou-se apreensiva com os impactos ambientais do projeto e considera “inadmissível” que se coloque betão naquele local.

A coligação Força Madeira refere que o betão é sem dúvida uma das marcas mais desastrosas do desgoverno de Miguel Albuquerque. “São variados os atentados ambientais que decorrem deste negócio, como o concurso do Teleférico do Curral das Freiras, a Estrada das Ginjas, o Campo de Golfe da Ponta do Pargo com a sua área residencial (de luxo e não acessível ao madeirense e porto-santense), área hoteleira e a monstruosa ponte aérea e a Frente Mar de São Vicente”.