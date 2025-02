A candidatura da ‘Força Madeira’, esteve hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para defender a permanência da infraestrutura na esfera pública e que fique como hospital de retaguarda ao novo hospital que está a ser construído.

A cabeça de lista, Raquel Coelho, lançou o repto a todos os partidos que correm a estas eleições, exigindo o compromisso de não vender o hospital a privados.

“Temos falta de lar de idosos para albergar as altas problemáticas, temos uma lista de espera para cirurgias que pode ser colmatada com o reaproveitamento do bloco operatório do Hospital Nélio Mendonça, podemos igualmente estender as valências do Hospital João de Almada”, explicou Raquel Coelho. Acrescentando, que seria uma “loucura” vender a infraestrutura e “absurdo” que Miguel Albuquerque ainda não tivesse clarificado o que pretende fazer.