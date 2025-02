No seu habitual ‘Ponto de Ordem’ de domingo, Filipe Sousa teceu duras críticas à Comissão Nacional de Eleições (CNE), acusando-a de atuar como “polícia política do tipo PIDE” e de ser um “escuto para os bufos”, lamentando que “o mentiroso passa impune e aquele que repõe a verdade é condenado”.

“É esta a triste realidade da atuação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que mais se assemelha a uma polícia política, do tipo PIDE, servindo não a democracia, mas os interesses de quem pretende silenciar quem ousa falar a verdade”, escreve o candidato às eleições legislativas que suspendeu o mandato de presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, considerando que a recente remessa para o Ministério Público da queixa apresentada pelos mesmos “anónimos identificados” contra si é prova disso.

Sousa afirma que, enquanto expôs as “mentiras do presidente do governo e do PSD”, informando os munícipes “de forma transparente”, foi alvo de repressão. Já aqueles que, segundo ele, manipulam a opinião pública, continuam a agir sem qualquer consequência.

A “CNE, em vez de garantir a isenção e a lisura do processo eleitoral, transformou-se num escudo para os ‘bufos’, aqueles que se escondem no anonimato para denunciar adversários políticos e perpetuar o jogo sujo do poder”, acusa.

O candidato vai mais longe e afiança: a CNE “não protege a verdade nem a liberdade de expressão, mas sim os interesses daqueles que temem a transparência e a justiça”.

“Se esta é a democracia que a CNE defende, então estamos perante um sistema onde os valores fundamentais da política são subvertidos. Enquanto os oportunistas são protegidos, os que denunciam os seus esquemas são condenados. E é este o triste reflexo de uma região, governada por oportunistas, onde o ato de quem ousa dizer e repor a verdade se tornou um crime. Os madeirenses estão atentos”, remata.