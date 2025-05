Bom dia e bom fim de semana!

- Das 9h30 às 11h30, o Café Memória da Madeira sobre ‘Bem-estar através dos sentidos: Vamos seguir a dieta?’, com a terapeuta ocupacional e fundadora da empresa Humanamente, Patrícia Paquete, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- Pelas 10h00, no hotel The Views Oásis, no Caniço, a sessão de abertura da tertúlia com o tema ‘Impacto psicossocial da violência: da vulnerabilidade ao risco clínico’, com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

- Entre as 10h00 e as 20h00, pode visitar a Feira do Livro em Machico. O programa é diversificado com o lançamento de livros, música e teatro.

- Na Praça do Povo, está a decorrer o evento integrado na Festa da Flor, Madeira Classic Revival. Às 10h30, Miguel Albuquerque visita a exposição.

- A partir das 10h30, a 1.ª edição do Madeira Firefighter Challenge, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré.

- Na Praceta 24 de Junho, Vila da Calheta, tem início às 14h00 o ‘Green Market Madeira’.

- Entre as 15h00 e as 20h00, no jardim do Hospício Princesa D. Maria Amélia, no Funchal, tem lugar a segunda edição do Bailinho dos Vinhões, evento que une vinho, gastronomia, música e arte num ambiente descontraído e intimista.

- A Igreja dos Álamos acolhe, a partir das 15h15, o Jubileu do Desporto. A Diocese do Funchal convida todos os clubes e associações a participarem nesta celebração jubilar. Os participantes deverão ser portadores de um adereço do seu clube.

- No Caniço, a Festa da Cebola com muita gastronomia, música e animação.

- Na marginal da Ribeira Brava, a partir das 19h30, prossegue a Festa da Cerveja, Doses e Petiscos, com muita animação.