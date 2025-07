A Festa do PSD/Madeira, na Herdade do Chão da Lagoa, “conta com todos”, como sublinhou, esta manhã, o secretário-geral do partido, numa conferência de imprensa para dar conta do grande evento anual do PSD, agendado para 20 de julho.

José Prada, acompanhado pela sua equipa e pelas restantes estruturas social-democratas, realçou que a festa assume “um significado especial” e que surge “como forma de reconhecer o trabalho feito – nomeadamente as duas vitórias alcançadas até agora, este ano, somando 11 consecutivas desde 2019 – mas, também, como forma de dar o pontapé de saída para mais uma grande batalha política, as Autárquicas de outubro”. Umas eleições que “esperamos vencer de forma clara e inequívoca, reforçando a nossa liderança no poder local”, aditou o responsável.

José Prada lembrou que a festa é de entrada livre e tem estacionamento gratuito, apresenta “todas as condições de conforto e segurança no recinto e garante, novamente, um espaço de Jardim de Infância gratuito”, para além de integrar os sabores típicos da Região, representados nas 54 barracas das Comissões Políticas de Freguesia, às quais se juntam as barracas que serão asseguradas pela JSD/M, TSD/M e Núcleo de Emigrantes, a par das dezenas que estarão a cargo dos Feirantes.

Isto sem esquecer a aposta num Programa de animação musical que mais uma vez valoriza os artistas regionais e que traz, também este ano à Herdade, o conhecido cantor José Cid e a Bandalusa. Programa esse que começa pelas 8.00 horas e que, ao longo do dia, contará, assim, com as atuações da Banda Municipal de Câmara de Lobos, da Tuna Universitária da Madeira, dos Garcias, de João Vinagre, de Roni de Melo, da Bandalusa, de Miro Freitas, de Vasco Freitas & Galáxia, de José Cid e dos GMO Showcase, correspondendo, assim, a vários gostos e preferências.

Também conforme é habitual, explicou o secretário-geral do PSD/M, mantém-se a entrada no Portão Norte (junto ao Montado do Pereiro) e a saída pelo Portão Sul (junto ao Abrigo do Pastor), devidamente orientadas pelas autoridades que coordenarão o trânsito e a segurança, sendo que cerca de 120 autocarros voltarão a sair de todas as freguesias da Madeira, do Tribunal do Funchal, garantindo-se a ligação permanente entre o Funchal e a Herdade, com subidas desde as 8.00 horas e descidas a partir das 17h30 horas.

Já no que toca às intervenções políticas, estima-se que as mesmas devam acontecer pelas 14.00 horas, logo depois da habitual visita das entidades às barracas.

José Prada fez questão de reconhecer, publicamente, “a extraordinária colaboração de todos os militantes e comissões políticas a favor desta Festa, bem como das entidades associadas que, desde a primeira hora, estão a colaborar para que esta seja um sucesso, sem esquecer uma palavra de agradecimento aos diferentes órgãos de comunicação social, através dos quais se espera reforçar a mensagem e a divulgação da Festa junto dos madeirenses”.

“Termino apelando, assim e nesta oportunidade, à forte participação e mobilização de todos os nossos militantes e estruturas, mas, também, de toda a população, tanto mais numa festa que é, também e cada vez mais, a festa de todos os madeirenses, de modo que, juntos, possamos fazer desta uma grande Festa, neste Chão da Lagoa que conta com todos”, concluiu.