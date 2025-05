O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Comissão Organizadora Local e Câmara Municipal da Ponta do Sol promove, no próximo dia 25, a festa de encerramento do projeto ‘Um Dia Pela Vida Ponta do Sol’.

O evento terá início pelas 07h30, com uma missa na Igreja Matriz da vila, seguida por uma ‘Arruada pela Vida’, com início no cais da Ponta do Sol, às 08h30. Pelas 09h30, terá lugar a sessão de abertura, no Largo do Pelourinho.