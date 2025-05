A Sidra da Madeira está desde 2023 inscrita no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas, obtendo assim, a nível europeu, com extensão a todo o mundo, o reconhecimento máximo de que detém uma qualidade singular, comparativamente à das sidras de outras origens, ficando esta a dever-se ao facto de ser produzida com peros e maçãs de variedades incontestavelmente regionais, através de um saber-fazer único dos seus produtores.

Esse mérito leva Governo Regional e a Associação de Produtores a unirem esforços, no propósito de valorizar a sidra regional e aumentar a notoriedade e qualidade comercial desta bebida ancestral madeirense.

Foi essa nota de colaboração que pautou a intervenção de Nuno Maciel na tomada de posse da Associação de Produtores de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, para o novo mandato que agora se inicia.

“Quero aproveitar esta oportunidade para transmitir aos presentes que, entre outras ações que a seu tempo anunciaremos, para 2026, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas vai retomar a realização, na ilha da Madeira, do “Concurso Internacional de Sidras Naturais”, cuja primeira edição, em 2023, obteve um assinalável sucesso e reconhecimento de qualidade”, revelou o secretário regional de Agricultura e Pescas.

“Quero ainda aproveitar para transmitir que, ainda este ano, realizaremos a 2ª edição da “Festa da Sidra”, em pleno “coração” do Funchal, na Placa Central, evento que tanto êxito obteve, pela qualidade dos seus conteúdos e organização, e que recolheu justos elogios de muitas das centenas de pessoas que a visitaram”, garantiu Nuno Maciel.

Quanto a investimentos, Nuno Maciel assegura que o projeto relativo à “Minisidraria de São Roque do Faial” não foi relegado para um arquivo ou gaveta, e que a Secretaria Regional que tutela, vai oportunamente reformulá-lo, para que corresponda a certos requisitos construtivos e arquitetónicos requeridos pela Câmara Municipal de Santana, e continuar assim a recorrer aos fundos europeus existentes para financiar a sua edificação e equipamento.

Já quanto à “Minisidraria de Santo António da Serra – Machico”, em casa “emprestada” no respetivo centro cívico, por necessidade de ali terem de ser executadas obras de construção-civil, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas terá de estudar a viabilidade de uma localização alternativa na mesma freguesia.

Nuno Maciel aproveitou a tomada de posse para descansar os produtores, “uma vez que a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural está já a iniciar a preparação de espaço na ex-Biofábrica, na Camacha, para alojar, a título provisório, todo o equipamento tecnológico existente, espaço esse com todos os requisitos quer de higiene e segurança alimentar, quer operacionais exigidos, garantindo que a campanha produtiva de 2025/2026 decorrerá com toda a normalidade”, assegurou o governante.

Uma boa noticia para a Associação de Produtores de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, constituída em 1 de junho de 2016, por iniciativa de 14 produtores de sidra e que, atualmente, num crescimento notável, já conta com 107 sidricultores.